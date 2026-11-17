También resaltó la convicción de México a favor de los acuerdos multilaterales en el mundo. En particular sobre la que se tiene con Estados Unidos, “siempre hablamos de nuestra relación comercial y siempre vamos a hacer lo mejor para México”

Luego de agradecerle la invitación para participar en la reunión del Foro Económico Asia Pacífico (APEC) que se realiza en esta ciudad, por tercera vez en China, invitó a Xi a visitar México en 2028 cuando el país será la sede del cónclave.

Por su parte, el presidente Xi comentó que su país está dispuesto a trabajar con México para lograr un desarrollo de alta calidad y una región Asia Pacífico con prosperidad y estabilidad, apertura e integración, beneficio universal e inclusividad, informó Mao Ning, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Al gigante asiático también le interesa una relación con solidaridad y asistencia mutua, así como fomentar un sistema de gobernanza global más justo y equitativo, refirió la funcionaria.

Áreas estratégicas de cooperación bilateral

En ese sentido, Sheinbaum recordó que en 2027 se cumplen 55 años de la relación diplomática entre México y China y ambas naciones coinciden en establecer una colaboración para el desarrollo y prosperidad compartida.

Además hay coincidencia en la visión de avanzar hacia el desarrollo con prosperidad, señaló la presidenta en un mensaje que duró menos de cinco minutos y se dio en un amplio salón del complejo Villa Kylin, en medio de un enérgico dispositivo de seguridad.

Más tarde, al regresar al hotel donde se hospeda en el distrito de Futian de esta ciudad, comentó que el presidente Xi no le pidió a ella “nada en particular”.

Mientras que en las áreas de ciencia, tecnología, agricultura, energías limpias, recursos hídricos, salud, cultura y turismo, que le interesan a México, ella le propuso a su homólogo chino continuar con la colaboración para que más trenes fabricados en el gigante asiático lleguen a nuestro país.

De igual manera, existe interés por los mini vehículos. La mandataria opinó que fue una reunión “muy cordial, de mucha colaboración”.

Consideró que es una “muy buena oportunidad para lograr una relación todavía más estrecha entre China y México” e informó que le pidió a Xi un panda para el zoológico de Chapultepec como parte de la relación binacional.

Aquí se refirió a lo comentado sobre la relación económica y comercial con Estados Unidos, mientras que con China también se buscará aumentar las exportaciones de diferentes productos, “desde el aguacate hasta el tequila».

Los mandatarios estuvieron acompañados por miembros de sus gabinetes, quienes se encargarán de dar continuidad a los acuerdos iniciales que se alcancen en esta cita. (ALH)

Tomado de La Jornada