Durante sesión ordinaria del Consejo Provincial del Poder Popular en Matanzas, Frank Padrón Domínguez, intendente del municipio Cárdenas, explicó transformaciones en el salario, la fuerza de trabajo de la entidad y el equipamiento.

Padrón Domínguez argumentó que realizan un seguimiento sistemático desde el Consejo de la Administración municipal, para mantener la higiene en las zonas principales de la llamada Ciudad de las Primicias y la periferia.

Con respaldo de fuentes renovables de energía, el Centro de Protección Social a Personas con Conductas Deambulantes, policlínicos, bancos y otros centros económicos y sociales ofrecen servicios, y ello tributa la búsqueda de autonomía municipal.

Informó el intendente que más de 170 entidades estatales de Cárdenas ya disponen de nuevas matrices energéticas, algunas que además ofrecen servicios de electrosolineras, y el 17 por ciento del sector no residencial en el Polo turístico de Varadero ha emigrado a fuentes de energía renovable.

Aunque el municipio Cárdenas muestra avances en las transformaciones económicas y sociales que impulsan la autonomía municipal, la comisión provincial que evaluó el informe detectó deficiencias en el enfrentamiento a las ilegalidades en el corredor turístico y evasión fiscal por parte de actores privados de la economía.

Marieta Poey Zamora, gobernadora de la provincia de Matanzas, recomendó que en Cárdenas deben mejorar el aporte de alimentos para el balance municipal y aprovechar las potencialidades para captar inversión extranjera. (ALH)

Tomado de Radio 26