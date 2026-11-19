Cuba quedó ubicada en la llave A, junto a las escuadras de Venezuela, Puerto Rico, Curazao y Nicaragua.

En el segmento B aparecen México, República Dominicana, Panamá, Argentina y Colombia.

En la pasada edición, igualmente en suelo venezolano, un equipo cubano culminó con medalla de bronce, con cierre de 7×2 sobre Águilas Metropolitanas, de Panamá, y balance de cuatro victorias y otras tantas derrotas.

Igualmente Cuba tendrá presencia en el primer certamen de la Liga de Campeones de Beisbol Global, con sede en Nicaragua, en el mes de marzo, un hito en la iniciativa de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC) para conectar a clubes campeones y circuitos de todo el mundo.

La Isla estará representada por el conjunto que resulte monarca de la actual 65 serie nacional.

Próximamente, la WBSC anunciará más detalles, incluido el formato de competición, las fechas, las sedes y los equipos participantes.

En marzo de este año, Cocodrilos de Matanzas intervino en la Liga de Campeones de las Américas -no global-, con sede en México. Ocupó el cuarto lugar, al firmar saldo de un éxito y tres descalabros. (ALH)

Tomado de JIT