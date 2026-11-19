La halterofilia cubana firmó una destacada jornada este miércoles en la Copa Abierta de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), al conquistar dos medallas de oro y una de plata, en una competencia donde el reglamento establece la premiación exclusiva del total.

El guantanamero Otto Oñate se coronó campeón en la división de 60 kilogramos, con 118 kilos de arranque, 150 de envión y 268 en el global.

El pinareño Arley Calderón también se llevó el título, en su caso en los 65 kilogramos, tras registrar 114 kilos en arranque y 150 en envión, para un biatlón de 264 kilos.

Por su parte, la granmense Ludia Montero aseguró la medalla de plata en los 53 kilogramos al alcanzar 84 kilos en arranque y 95 en envión, para totalizar 179 unidades.

Tras estas actuaciones, la representación cubana aún espera por el resto de sus competidores: en la rama femenina lo harán Lisney Adame (61 kg), Lorena M. Montoya (86 kg) y Marifelix Sarría (+86 kg). En la masculina concursarán Edisnel Corrales (75 kg) y Emanuel de la Rosa (85 kg).

Se espera que el resto de la comitiva antillana suba a la plataforma del Centro de Entrenamiento Novogorsk entre el jueves y el sábado próximo.

La Copa Abierta de la OCS es un evento multideportivo que se celebra en Moscú, Rusia, entre el 11 y el 23 de noviembre, impulsado por el Ministerio de Deportes ruso.

El certamen reúne a más de 2000 atletas de los países miembros y equipos invitados, quienes compiten en un total de 10 deportes, entre ellos gimnasia artística, esgrima, judo, sambo, tenis de mesa, saltos en trampolín, escalada, gimnasia rítmica y ajedrez.

Tomado de Cubadebate

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