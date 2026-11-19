Las jóvenes doctoras Jennifer Lidia Batista Wilson y Caroly Rodríguez Cruz alcanzaron calificación de sobresaliente como parte de su proceso de formación en la especialidad de Pediatría.

El tribunal, compuesto por los prestigiosos maestros Dr. Lázaro Arturo Vidal, Dr. Clemente Lázaro Díaz y la Dra. Iliana Bouza, elogiaron la preparación de las doctoras y cómo han demostrado a lo largo de esta etapa su responsabilidad y amor por la carrera.

De esa forma y tras vencer con notas satisfactorias el examen de promoción arriban al tercer año de residencia de su especialidad.

A pesar de su juventud se tratan de profesionales con un gran compromiso con nuestra institución, lo que le ha granjeado el afecto y admiración de todo el personal médico, familiares de los pacientes, y en especial de los propios pequeños a quienes atienden con tanto amor.

Por supuesto que un momento tan importante contó con el apoyo y acompañamiento de amigos y familiares, quienes no quisieron perderse este instante trascendental en la vida de estas excelentes doctoras. ¡Enhorabuena!

Del perfil en Facebook del Hospital Pediatrico Eliseo Noel Caamaño de Matanzas.

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