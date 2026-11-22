Tarde ligeramente cálida y chubascos ocasionales…

Estará parcialmente nublado en la región oriental y con poca nubosidad en el resto del país. En la tarde estará con algunas nubes y sol, nublándose ocasionalmente con chubascos asociados en localidades del litoral norte del país, así como hacia la porción sur del oriente. En el resto del país las precipitaciones serán escasas.

Las temperaturas máximas estarán entre 28 y 31 grados Celsius en gran parte del país, superiores en zonas del interior. En la noche las temperaturas estarán entre 21 y 24 grados Celsius, inferiores en localidades del interior.

Los vientos serán variables y débiles.

Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y mar estará tranquila en el resto de los litorales.

Tomado del ISMET

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