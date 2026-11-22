La agricultura urbana, suburbana y familiar es una alternativa caracterizada por un sistema intensivo de producción que contribuye al autoabastecimiento local.

Uno de los subprogramas en que se sustenta es el de semillas. En Colón se realiza la venta a todas los interesados en adquirirlas como parte del inicio de la campaña de siembra de frío.



Explicó la especialista de este programa Lucía Galarraga Zulueta, la venta de cimientes de habichuela, acelga y la incorporación esta semana de tomate, pepino, lechuga y de otras hortalizas además de contar con compost de humus de lombriz efectivo para mejorar la compactación del suelo, contribuye al enrraizamiento de la planta y el aporte de minerales.



En Colón se trabaja por el fortalecimiento del Programa de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar en las modalidades de organopónicos, huertos intensivos, fincas, patios, parcelas y cultivos semiprotegidos, con estos fines se garantizan todas las semilla certificadas por su calidad.

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