Darán a conocer Nobel de Literatura 2026

La escritora china Can Xue, el japonés Haruki Murakami y el australiano Gerald Murnane figuran entre los principales favoritos, así como el estadounidense Thomas Pynchon, autor de culto cuya trayectoria ha sido reconocida como una de las más influyentes de la literatura posmoderna.

Dado a conocer como es habitual el primer jueves en la semana de los Nobel, el de literatura es uno de los concebidos por el filántropo, que incluye desde 1901 el de medicina y fisiología, física, química, a los que después se incorporó el de la paz y economía.

Desde entonces, se han concedido 113 premios Nobel de literatura entre 1901 y 2020, a 117 personas: 101 hombres y 16 mujeres y otorgado entre dos personas en cuatro ocasiones, destacan estadísticas de la Academia.

El primer laureado en 1901 fue el francés Sully Prudhomme “en reconocimiento especial a su composición poética, lo cual da pruebas de un elevado idealismo, una perfección artística y una rara combinación de las cualidades tanto del corazón como del intelecto”.

El galardonado más joven fue Rudyard Kipling, que tenía 41 años cuando lo obtuvo en 1907 y la de mayor edad, Doris Lessing, con 88 años en 2007.

A partir de 1986 la Academia reconoció el horizonte internacional en el testamento de Nobel, que rechazó cualquier consideración por la nacionalidad de los candidatos, y premió a autores de todo el mundo como Wole Soyinka, de Nigeria, Naquib Mahfuz, de Egipto, Nadime Gordimer, de Sudáfrica, y Dereck Walcott, de de Santa Lucía.

A estos se suman Toni Morrison la primera afroamericana de la lista, Kenzaburō Ōe de Japón, y Gao Xingjian, el primer premio en lengua china.

A juicio de la crítica, es un premio que ignoró autores con aportes significativos a las letras y reconocidos en el mundo y considerados clásicos del siglo XX como por ejemplo el nicaragüense Rubén Darío, de influencia clave para la literatura hispana, líder de la corriente modernista, que marcó un giro en las letras castellanas y uno de los escritores y poetas más leídos del habla hispana en todos los tiempos.

Once autores de habla hispana, cinco españoles y seis hispanoamericanos lo merecieron: los españoles José Echegaray (1904), Jacinto Benavente (1922), Juan Ramón Jiménez (1956), Vicente Aleixandre (1977), Camilo José Cela (1989), así como los chilenos Gabriela Mistral (1945) y Pablo Neruda (1971).

La lista incluye el guatemalteco Miguel Ángel Asturias (1967), el colombiano Gabriel García Márquez (1982), el mexicano Octavio Paz (1990) y el peruano Mario Vargas Llosa (2010).

En cambio, solo un autor en lengua portuguesa ha recibido el premio: el portugués José Saramago (1998).

En 2025 mereció el lauro el húngaro László Krasznahorka “por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”. (ALH)

Tomado de Prensa Latina