Hay sonrisas que tienen la virtud de alegrar los espacios, acompañar las jornadas y dejar una huella hermosa en quienes tienen el privilegio de compartirlas. La de Reina Caridad Valdéz Ibáñez, nuestra querida Reinita, es una de ellas. Su alegría cotidiana, su sensibilidad y esa flor que nunca falta en su cabello forman parte de la identidad humana de nuestra gran casa hospitalaria.

Nació en Unión de Reyes, tierra a la que ha permanecido unida durante toda su vida, y guarda una anécdota familiar que cuenta con especial simpatía: tiene dos fechas de nacimiento. Como sucedía antiguamente con muchas personas del campo, nació en el mes de marzo y fue inscrita el 14 de junio, por lo que celebra dos veces al año la dicha de haber llegado a este mundo. Dos oportunidades para recibir felicitaciones y compartir la alegría de vivir.

Su historia profesional está marcada por la voluntad de superación y el amor al conocimiento. Después de dedicar un tiempo al cuidado de su madre, responsabilidad que la llevó a interrumpir sus estudios, retomó su formación y encontró en la educación una oportunidad para continuar creciendo. Tras cursar la Facultad Obrera, en 1983 comenzó a trabajar como dependiente en una farmacia. Aquella primera experiencia abrió un camino de aprendizaje y entrega que la conduciría a alcanzar el nivel técnico, la licenciatura y, próximamente, la Maestría.

En 1986 obtuvo su graduación y comenzó a trabajar en la Farmacia de Alacranes, donde permaneció durante 23 años, acumulando experiencias, conocimientos y una valiosa trayectoria en el servicio farmacéutico. Su vocación también la llevó a cumplir misión internacionalista en Venezuela, entre los años 2011 y 2013, y posteriormente entre 2016 y 2018, llevando consigo la responsabilidad profesional y la sensibilidad que distinguen a nuestros trabajadores de la salud.

Desde 2013 forma parte del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez, institución a la que entrega diariamente su experiencia, dedicación y extraordinaria vocación de servicio. Aquí ha continuado escribiendo una historia profesional que se reconoce en cada jornada, en la responsabilidad con que asume sus funciones y en la cercanía humana que ofrece a quienes comparten su entorno laboral.

Reinita tiene una manera muy suya de presentarse ante la vida: una sonrisa amplia, palabras alegres y una flor colocada cuidadosamente en el cabello. Ese pequeño detalle, que diariamente la acompaña, parece resumir su sensibilidad y su manera de regalar belleza a los espacios donde transcurre su existencia.

Cada día realiza el viaje desde Unión de Reyes hasta nuestra institución, recorriendo la distancia que separa su hogar de ese lugar donde ha depositado tantos años de trabajo, aprendizajes y afectos. En ese trayecto también viaja su compromiso con una profesión que exige conocimientos, responsabilidad, ética y una profunda sensibilidad humana.

Este 22 de noviembre, cuando Cuba celebra el Día del Trabajador Farmacéutico, recordamos el significado de una fecha escogida en la década de los noventa para rendir homenaje a quienes ejercen esta importante profesión. Se tomó como referencia el natalicio de Antonio Guiteras Holmes, farmacéutico graduado en la Universidad de La Habana, destacado combatiente popular y protagonista de importantes transformaciones sociales en la historia de nuestro país, quien también dedicó esfuerzos al desarrollo de la farmacia cubana.

Tomado del perfil de Facebook del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez

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