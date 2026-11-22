La Atenas de Cuba realizó el XXVIII Campeonato Provincial de Culturismo y Fitness Matanzas 2026 en su sede habitual del Centro Cultural Cabaret Las Palmas. Cerca de una veintena de participantes mostraron su preparación física y dedicación ante los presentes.

» Gané y todavía no me lo creo. Es mi segundo año compitiendo; empecé como principiante el año pasado y gané mi categoría. Tambien al igual que en este año me presenté en el provincial pero no obtuve logros. Vine preparado para esta ocasión a pesar de las dificultades conocidas y logré el primer lugar absoluto de la provincia» declaró Carlos Yoan Meléndez, Campeón provincial absoluto de la categoría Men’s Physique.

Durante el evento reconocieron a atletas de la etapa dorada del culturismo cubano. Los veteranos Frank Pontigo Argüelles Mister Cuba 1992 y 1993 y Armando Hernández Alpízar Míster Cuba 2002 , ovacionados por el público matancero.

» Las lágrimas se me salieron solas porque está es mi cuarta competencia y nunca había obtenido una medalla de oro hasta hoy. En el absoluto lo di todo pero no llego el resultado esperado, aún así quedé de segundo lugar pero muy merecido el primer lugar a mi contrincante y amigo fuera de la competición» ultimó Livan Alejandro Monteagudo López, Campeón provincia ncial Men’s Physique hasta 1.75m y segundo lugar provincial de la categoría Men’s Physique absoluta.

El XXVIII Campeonato Provincial de Culturismo y Fitness 2026 en Matanzas reafirma el interes y apoyo por el ejercicio muscular en la provincia. Los atletas exhibieron el resultado de intensos meses de preparación ante los aficionados.

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