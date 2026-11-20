Proyectos de inteligencia artificial aplicados a la salud y el deporte, tecnología aditiva y la recuperación del balneario de San Miguel de los Baños marcan la agenda de desarrollo del Parque Científico Tecnológico de Matanzas, que celebra seis años de creado.

Convertir el conocimiento científico en soluciones para la vida cotidiana constituye uno de los propósitos del Parque Científico Tecnológico de Matanzas (PCT), institución que llega a su sexto aniversario con proyectos dirigidos a sectores estratégicos de la economía y la sociedad cubanas.

La tecnología aditiva destaca entre las experiencias que muestran el alcance de su trabajo. Mediante la colaboración con el Centro de Estudios de Fabricaciones Avanzadas y Sostenibles de la Universidad de Matanzas, el Instituto de Transferencia de Masa y Calor de la Academia de Ciencias de Belarús y el Centro de Biomateriales de la Universidad de La Haban, desarrollan dispositivos destinados a la atención médica.

Diego Vladimir Castilla Cabrera, presidente del PCT, explicó que la investigación permitió diseñar dispositivos para el tratamiento de úlceras profundas y elaborar prótesis craneales empleadas en intervenciones quirúrgicas complejas a pacientes cubanos, con resultados positivos.

La inteligencia artificial también encuentra espacio en las investigaciones del Parque. Una de las iniciativas busca transformar la preparación y el seguimiento de los atletas cubanos, desarrollada junto al Centro de Investigaciones del Deporte Cubano y la empresa Zetid.

La plataforma permitirá registrar y analizar las pruebas morfo funcionales de los deportistas, estudiar a sus principales adversarios y evaluar el rendimiento competitivo a partir de indicadores y datos concretos. Deportes de combate, béisbol, voleibol, baloncesto, tiro, pesas y canotaje figuran entre las disciplinas contempladas en esta solución informática.

En el sector de la salud, otro proyecto apuesta por aprovechar las potencialidades de la inteligencia artificial para identificar nódulos tiroideos malignos. La iniciativa, que realizada junto al Hospital Militar de Matanzas y la Universidad de las Ciencias Informáticas, utiliza imágenes médicas para apoyar la detección de estas lesiones y tiene prevista su conclusión en 2027.

Pero la innovación también mira hacia el patrimonio y las posibilidades económicas del territorio. Una de las propuestas de mayor alcance es la rehabilitación integral del balneario de San Miguel de los Baños, en el municipio de Jovellanos, a partir del aprovechamiento de sus aguas minero-medicinales y la recuperación de su histórica infraestructura.

La propuesta también busca dinamizar la economía local, generar nuevas oportunidades y contribuir al cuidado ambiental mediante el empleo de fuentes renovables de energía y el monitoreo permanente de la calidad de las aguas.

Al valorar las perspectivas del PCT, su presidente identificó entre los principales desafíos el impulso de proyectos capaces de generar ingresos en divisas, la implementación efectiva de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas y el incremento de la incorporación de profesionales y emprendedores a las iniciativas de la institución.

A seis años de su creación, el Parque Científico Tecnológico de Matanzas apuesta por estrechar los vínculos entre la investigación, la innovación y la actividad productiva. Sus proyectos muestran diferentes caminos para convertir los resultados de la ciencia en soluciones que pueden beneficiar a la población y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo del país.

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