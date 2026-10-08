Mujeres potencian la Meliponicultura en Cuba

En Cuba, un creciente número de mujeres de diversas profesiones lideran el resurgir de la meliponicultura, la crianza de abejas sin aguijón Melipona, conocidas como “abejas de la tierra” o “sagradas mayas”.

Coordinadas principalmente desde Cienfuegos por la periodista Onelia Chaveco, la Red de Mujeres Meliponicultoras de Cuba agrupa ya cerca de 100 integrantes de ocho provincias y el municipio especial Isla de la Juventud.

A través de un grupo de WhatsApp intercambian saberes, se capacitan y multiplican colmenas en patios urbanos y fincas.

El grupo celebra cada año varios encuentros nacionales en Cienfuegos y sus representantes participaron en el Primer Taller Internacional de Meliponicultura Tropical dentro del Congreso Universidad Sociedad 2026 en Varadero.

La miel melipona es rica en antioxidantes, polifenoles, vitaminas y minerales. Posee efectos antimicrobianos, antiinflamatorios, cicatrizantes y se usa tradicionalmente contra problemas respiratorios, digestivos, heridas, quemaduras y para fortalecer el sistema inmunológico.

Las mujeres meliponicultoras conservan un patrimonio biológico y cultural, aportan a la salud, la biodiversidad y el empoderamiento femenino en Cuba.

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