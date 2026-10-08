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Mujeres potencian la Meliponicultura en Cuba

Por Alejandro López Quintero 0 Comentario #Abejas #Cuba #Grupo de Mujeres Meliponicultoras #TV Yumurí

En Cuba, un creciente número de mujeres de diversas profesiones lideran el resurgir de la meliponicultura, la crianza de abejas sin aguijón Melipona, conocidas como “abejas de la tierra” o “sagradas mayas”.

Coordinadas principalmente desde Cienfuegos por la periodista Onelia Chaveco, la Red de Mujeres Meliponicultoras de Cuba agrupa ya cerca de 100 integrantes de ocho provincias y el municipio especial Isla de la Juventud.

A través de un grupo de WhatsApp intercambian saberes, se capacitan y multiplican colmenas en patios urbanos y fincas.

El grupo celebra cada año varios encuentros nacionales en Cienfuegos y sus representantes participaron en el Primer Taller Internacional de Meliponicultura Tropical dentro del Congreso Universidad Sociedad 2026 en Varadero.

La miel melipona es rica en antioxidantes, polifenoles, vitaminas y minerales. Posee efectos antimicrobianos, antiinflamatorios, cicatrizantes y se usa tradicionalmente contra problemas respiratorios, digestivos, heridas, quemaduras y para fortalecer el sistema inmunológico.

Las mujeres meliponicultoras conservan un patrimonio biológico y cultural, aportan a la salud, la biodiversidad y el empoderamiento femenino en Cuba.

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By Alejandro López Quintero

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