La Red de Jóvenes Investigadores fortalece la ciencia joven

La Red de Jóvenes Investigadores José Luis García Cuevas, del Ministerio de Educación Superior, se consolida como una plataforma nacional clave para potenciar el talento científico de las nuevas generaciones hacia el desarrollo económico, social y tecnológico del país.

Constituida en 2024, agrupa a estudiantes de años superiores, profesores e investigadores de hasta 35 años y entidades de ciencia, tecnología e innovación adscritas al Ministerio de Educación Superior.

Los miembros participan en encuentros nacionales y regionales que sirven como espacios de debate, planeación estratégica, intercambio de buenas prácticas y articulación con centros de investigación.

Entre las citas más relevantes se encuentra el I Taller Internacional de Jóvenes Investigadores con el lema “Conectando ciencia joven para el futuro”, que tuvo lugar en el marco de la IV Convención Internacional Universidad-Sociedad 2026.

La Red de Jóvenes Investigadores José Luis García Cuevas constituye un espacio dinámico donde la juventud científica cubana articula su compromiso con el presente y el futuro del país.

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