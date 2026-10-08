Muñequitos de Matanzas: La leyenda del Guaguancó en Cuba

El 9 de octubre de 1952 nacía en la Atenas de Cuba una de sus agrupaciones más icónicas y representativas: Los Muñequitos de Matanzas.

Bajo la tutela de Florencio Calle, Gregorio Díaz, Esteban Vega, Ernesto Torriente, Hortensio Alfonso, Ángel Pellado, Esteban Lantrí y Juan y Pablo Mesa, el conjunto inició como Guaguancó Matancero.

Con sus raíces en el barrio de La Marina el grupo defendía la rumba en sus distintas variantes, tradición que continúa hasta la fecha.

«Después llegó la segunda generación con la participación de Jesús Alfonso, Ricardo Cane, Alberto Romero, Merriel, Agustín Díaz Cano, toda esa generación que digamos le dieron el sello, porque fueron ellos los que llevaron a esta agrupación por el mundo entero», expuso Diosdado Enier Ramos Aldazábar «Figurín», director artístico de la agrupación.

Figurín tambien explicó la llegada de una tercera generación con los hijos y nietos de los integrantes.

«Ahora estamos en una cuarta parte en la que han entrado otros jóvenes y que a su vez apoyan a la formación de otros niños y jóvenes, de lo que serían las canteras de Los Muñequitos de Matanzas».

Para su director musical, Freddy Jesús Alfonso Borges, ser parte del conjunto resulta un sueño cumplido.

«Debido a ese sueño tan grande hemos obtenido un Grammy, debido a los ensayos, al esfuerzo que hemos hecho y seguiremos haciendo», afirmó.

Con 74 años de trayectoria artística y más de tres generaciones de músicos, Los Muñequitos de Matanzas constituyen una leyenda viva de la cultura en la ciudad de los Puentes.

El prestigio de la agrupación se extiende a toda la Isla y al extranjero, con la obtención del Grammy Latino 2001 por el álbum «La Rumba Soy Yo» y el Premio Tradición Afrocubana Cubadisco 2018.

Ana Pérez forma parte de la agrupación desde 1984 como una de sus voces principales.

«Ha sido una vida muy larga, muy bonita, con todos los jóvenes que han llegado también ahora, y se puede apreciar otra sonoridad, pero no se ha perdido el sello. Hay algunas veces que nos apagamos un poquito pero cuando Los Muñequitos suben al escenario se apoderan todos los seres que los crearon y la verdad, Los Muñequitos para mí son un logro y un lugar muy especial», confesó la rumbera.

En la actualidad Los Muñequitos de Matanzas continúan como una de las agrupaciones de mayor peso en la Isla. Su lucha constante por la preservación y divulgación de la tradición de rumba junto a la formación de nuevas generaciones a través de la Academia La Rumba Soy Yo, los sitúan como protagonistas del legado afrocubano.

Este 2026 el conjunto presentó el I Festival Internacional de Rumba Guaguancó Matancero, en colaboración con otras agrupaciones rumberas del territorio.

A modo de celebración de su 74 aniversario presentarán un material audiovisual que marcará el inicio de la campaña por sus tres cuartos de siglo.

Fotos: Carrete Producciones.

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