Vicepresidente cubano chequea producción de granos

El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, chequeó los programas de producción de arroz, frijol, soya y oleaginosas en Matanzas.

Además constató la marcha de la estrategia de aseguramiento de la alimentación para el cierre del año 2026.

Valdés Mesa insistió en la necesidad de lograr el autoabastecimiento y la soberanía alimentaria de cada municipio.

Sustituir importaciones y garantizar la campaña de frío centraron el intercambio con productores y directivos de los 13 municipios de la provincia.

El primer secretario del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, señaló la existencia de las potencialidades y las riquezas de las tierras en la provincia para cumplir con el plan arrocero en el resto del 2026 y el 2027.

El dirigente sugirió establecer contratos con actores económicos no estatales e inversores extranjeros como parte de las nuevas transformaciones económicas y sociales.

Salvador Valdés Mesa señaló la importancia de producir aceite de ajonjolí por las facilidades y pocas exigencias tecnológicas que ofrece el grano.

Al encuentro también asistió la Gobernadora Marieta Poey Zamora.

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