Anuncian vacuna contra el melanoma

La vacuna rusa contra el cáncer del melanoma, con posible uso en pacientes, se lanzará en 2026, informó el director del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, Alexander Ginzburg.

Según comunicó el directivo este jueves a la agencia de noticias RIA Novosti, ya se produjeron tres lotes de prueba de la vacuna de ARNm contra el cáncer, pero están destinados exclusivamente a probar el equipo y el control de calidad.

“La vacuna que se administrará a la gente probablemente estará disponible a principios del año nuevo”, dijo.

Previamente el Ministerio de Salud de Rusia aprobó el uso de la vacuna de ARNm «NEOONCOVAC» en la práctica clínica para el tratamiento del melanoma.

El fármaco está siendo desarrollado conjuntamente por los centros nacionales de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya y por el de Investigación Médica Oncológica Blojin. En tanto, el Centro Nacional de Investigación Médica Radiológica es el fabricante.

El pasado mes de marzo, igualmente se conoció que una oncovacuna, desarrollada por la Agencia Federal Médica y Biológica para combatir el cáncer colorrectal, podría empezar a utilizarse en pacientes este año.

Entonces, la directora de la Agencia Federal Médica y Biológica, Anastasia Skvortsova, informó que este inyectable había completado los ensayos preclínicos. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

