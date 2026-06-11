Ministro israelí llama a tropas a secuestrar civiles libaneses

«También, conquistar territorio y matar a muchos ‘terroristas’, pero también arrestar a sus mujeres y jóvenes y llevarlos a prisiones terroristas», continuó exigiendo y añadió que esto es «lo que más les duele».

The Jerusalem Post también informó que «una parte significativa de la reunión se dedicó a la crisis presupuestaria y a la necesidad de equipamiento militar adicional».

Las tropas israelíes enfrentan una fuerte resistencia de Hezbolá. Decenas de soldados han muerto desde marzo, y tanques, vehículos, transportes de tropas y otros activos militares israelíes están siendo objetivos a diario.

Otras discusiones durante la reunión del gabinete giraron en torno a la posible expansión de la brutal campaña en el Líbano, donde Israel ha violado el alto el fuego diariamente en las últimas semanas a pesar de la tregua vigente, con bombardeos que han llegado hasta Beirut y demoliciones de decenas de aldeas en el sur libanés, donde las tropas sionistas ocupan una franja, alrededor de 10% del territorio del país, bajo el nombre de «zona de amortiguación».

Según el Canal 14 de Israel, el gabinete ha decidido que cualquier cohete lanzado desde Líbano será recibido con ataques sobre Beirut, sin necesidad de aprobación del establishment político.

Tras sus últimos ataques con misiles contra Israel, Irán advirtió días atrás que Tel Aviv enfrentará respuestas más duras si la guerra contra el Líbano continúa.

Ben Gvir asumió el control del sistema penitenciario israelí tras ser nombrado ministro de Seguridad Nacional. El ya brutal sistema se ha deteriorado significativamente bajo las órdenes de Ben Gvir. Los detenidos palestinos se enfrentan a una política sistemática de tortura, violencia sexual y negligencia médica.

Las llamadas del ministro para secuestrar a mujeres y niños libaneses llegan mientras decenas de prisioneros libaneses permanecen dentro de las cárceles de Israel desde que fueron secuestrados durante la guerra de 2024.

Al menos 3 637 personas han muerto y 11 188 han resultado heridas en ataques israelíes respaldados por Estados Unidos contra el Líbano desde el 2 de marzo, según el Ministerio de Salud libanés. La cifra de desplazados es de unos 1.5 millones.

El gobierno libanés ha mantenido conversaciones directas, organizadas por Estados Unidos, con Israel, y ha aceptado términos que obligarían a Hezbolá a detener las operaciones de resistencia mientras permitían la continuación de los ataques aéreos israelíes. Analistas y actores políticos han señalado que Hezbolá es la única fuerza que detiene en Líbano el avance expansionista de Israel.

La resistencia libanesa ha rechazado estos términos y afirma que continuará luchando hasta que cesen los ataques, las tropas se retiren y se libere a todos los prisioneros libaneses.

El secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, dijo en un discurso a principios de 2025 que Beirut no ha hecho lo suficiente para asegurar la liberación de prisioneros libaneses detenidos en cárceles israelíes. (ALH)

Tomado de Cubadebate