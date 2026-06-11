Fujimori supera a Sánchez en conteo de votos de balotaje en Perú

La candidata presidencial Keiko Fujimori sobrepasó a su rival, Roberto Sánchez, en el conteo oficial de votos del balotaje por la presidencia de Perú, favorecida por los votos de electores residentes en el extranjero.

La hija del exgobernante (1990-2000) de mano dura Alberto Fujimori alcanzó cerca de la medianioche 50:01 por ciento de los sufragios frente a 49:99 de Sánchez, en el tercer día del escrutinio en el que el candidato se mantenía puntero con una estrecha diferencia de menos de uno por ciento.

La candidata, que intenta ganar la presidencia tras fracasar en tres balotajes anteriores, pasó a la delantera con 9’032,265 votos frente a 9,031,776 de su rival.

Horas antes, la candidata comentó que el voto del exterior le da mucho aliento, pero hay que esperar con mucha cautela y responsabilidad el resultado final y se abstuvo de comentar críticas de su rival, Roberto Sánchez, al manejo mediático de la declaración del ejecutivo de una encuestadora que opinó que ella tenía más posibilidad de ganar.

Por su parte, Sánchez denunció “una voluntad de muchos actores que quieren torcer el resultado democrático del conteo institucional” para favorecer a Fujimori -en lo que incluyó a la mayoría de la prensa que lo hostiliza- e invocó a los organismos electorales que no lo permitan.

Cuestionó al titular de la encuestadora Ipsos, Alfredo Torres, por afirmar que Fujimori tiene más posibilidades de ganar, al día siguiente del balotaje del domingo, en el cual se registraba un empate técnico con ligera ventaja para Sánchez, como resultado de sendos conteos rápidos, considerados infalibles, de las empresas Ipsos y Datum.

El hecho, comentó, recuerda la reelección fraudulenta de Alberto Fujimori, padre de Keiko, del año 2000, cuando el mismo Torres, después de anunciar un conteo rápido que daba el primer lugar al entonces candidato opositor, Alejandro Toledo, dijo que había un error y que en realidad el primer lugar era de Fujimori. De otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) llamó “a la ciudadanía, organizaciones políticas y actores públicos a mantener la calma y esperar con responsabilidad” la culminación del proceso.

Mientras tanto, avanza lentamente el conteo de votos del balotaje, a cargo de la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE) y la revisión de las actas cuestionadas, que corre por cuenta del JNE.

Prensa Latina

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