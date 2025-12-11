Otro año récord en cuanto a temperaturas

Ya desde inicios del pasado mes de noviembre, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) con los datos hasta el mes precedente, avizoraba (y ya aseguraba) que el presente año estaría en “el podio” de los años más cálidos de la historia. Si bien sus números y la tendencia que mantenía no permitirían que superara al 2024, el más cálido en los registros , pero podía estar entre el segundo y tercero, “pugnando” con 2023. Por tanto, aseguramos que los últimos tres años han sido los más calurosos a nivel global.

En el lapso de 26 meses entre los veranos de 2023 y 2025 (de junio del primero a agosto del segundo) todos los meses reportaron temperaturas récord en una racha que solo se vio momentáneamente interrumpida en febrero de este año.

Si vemos el comportamiento de la temperatura media diaria mundial notaremos no solo lo anterior sino que tan por encima del resto han estado estos valores. En color rojo aparece el comportamiento del 2025 hasta inicios de diciembre, en color naranja el 2024 y en gris los otros valores anteriores.

El 2023 aunque de color gris es distinguible porque se sale del resto y obre todo porque a partir del me de julio, coquetea con los valores de 2024 y 2025, yéndose por encima de ellos en algunas ocasiones. Las líneas discontinuas representan en valor promedio en 30 años en distintos periodos, marcando lo que se considera como “normal”, que como vemos ha tenido un incremento progresivo.

Si retiramos de ese gráfico todos los años desde 1991 hasta la fecha, tendremos que solo en muy raras ocasiones superaron el valor promedio y nunca de manera sostenida, y aquellos que lo hicieron fueron los últimos años de ese grupo. Esto nos ilustra como los años del “presente” no solo son más cálidos que el valor promedio, sino que lo superan con creces y en todo momento.

Algo que no asombra, ya que desde 2015 (11 años) todos se encuentran, en distinto orden, en el tope de la lista. Un elemento que ha contribuido a este calentamiento, sobre todo en los últimos tres años es el calentamiento excesivo (que bien se podría llamar también extremo) de los océanos.

Aunque además se le puede considerar como una consecuencia, ya que es una de las formas en que la Tierra “retiene” ese calor excedente, almacenando un 90 por ciento del mismo en el océano, generando calentamiento. Por tanto, más calor excedente se almacena en el mar que a su vez ayuda más a la elevación de las temperaturas.

Es alarmante que con esta tendencia se vayan registrando ya los efectos en aspectos como la reducción de la extensión del hielo marino y la elevación del nivel medio del mar.

Ya con los datos más recientes se anuncia un posible empate de 2025 con 2023 como el segundo más cálido en los registros. Datos del programa Copernicus, perteneciente al Centro Europeo de Pronóstico a Mediano Plazo, corroboran el empate (que pudiera ser momentáneo) tras el tercer noviembre más cálido registrado.

En la comparativa mensual, en la que resaltan los últimos 3 años, se observa que sobre todo en el periodo de junio a diciembre se han alejado notablemente de los años anteriores, rompiendo los records con valores notables. (ALH)

