Denis Laza entró al club de 10+10

Por Redacción TV Yumurí

El crack mayabequense Denis Laza elevó a 105 el número de jugadores que han conectado 10 o más jonrones y robado igual cantidad de bases en una misma temporada beisbolera cubana, si se suman series nacionales y selectivas.

Este miércoles su equipo derrotó 17×13 a Avispas de Santiago de Cuba. Pero ese triunfo quedó confiscado porque el mentor debutante Osmel Cordero y su cuerpo técnico emplearon un jugador no elegible: el lanzador Yadián Martínez, confirmó a JIT Carlos Martín, director del 64 clásico nacional.

No obstante, los números del partido son válidos y el incombustible capitán Laza se unió a otros que como él, mezclan poder y astucia para «estafar».

El estadístico Rodolfo Álvarez envío a nuestra redacción algunas pinceladas de este club de 10 HR-10 BR: Osvaldo Oliva fue el primero de sus miembros, con bate de aluminio en la 18 Serie Nacional; el granmense Ramón Tamayo es el único que lo ha lograrlo durante tres campañas consecutivas (ediciones 48, 49 y 50) y el santiaguero Rolando Meriño (SN 43) es único receptor incluido en la prestigiosa lista.

Quienes más veces lo lograron fueron Omar Linares (9), Yulieski Gurriel (7), Ermidelio Urrutia (5) y Víctor Mesa (5), y existe también un dueto de padre-hijo integrado por los avileños Julio Castillo (18 SN) y Rusney Castillo (50 SNB).

Además, los también avileños Adonis (49 SNB) y José Adolis García (54 SNB) son los únicos hermanos miembros de la nómina.

En esta temporada podría ingresar otro jugador a esa lista: el santiaguero Francisco Martínez (10 HR-8 BR).

De regreso a lo acontecido hoy, destacar que el monarca exponente y líder Las Tunas venció 10×1 a Cienfuegos, Isla de la Juventud 5×2 a Holguín, Matanzas 13×5 a Granma, Industriales 6×1 a Ciego de Ávila y Sancti Spíritus noqueó 10×0 a Guantánamo.

Artemisa derrotó 7×2 a Villa Clara y hubo división de honores entre Camagüey y Pinar del Río. A primera hora vencieron los agramontinos 2×1 y luego los vueltabajeros se impusieron 4×3.

Tabla de posiciones: Las Tunas (41-21), Matanzas (41-26), Holguín (40-26), Industriales (38-26), Mayabeque (37-26), Cienfuegos (34-29), Sancti Spíritus (36-31), Artemisa (34-30), Pinar del Río (31-31), Granma (30-31), Santiago de Cuba (30-33), Villa Clara (24-30), Ciego de Ávila (24-33), Camagüey (28-39), Isla de la Juventud (21-45) y Guantánamo (17-49).

José Luis López Sado/ Jit

