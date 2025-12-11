Cuba presente en sesiones de ONU sobre medio ambiente

Cuba participa en el 7mo Período de Sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ANUMA), con sede en Nairobi, Kenya.

La nación caribeña está representada por el vice ministro primero del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), Rudy Montero Mata, la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Cuba en Kenya, Inés Fors Fernández, y Pavel Morales Díaz, director de Investigación y Desarrollo de GAMMA, designado por el Citma para atender las negociaciones multilaterales durante este magno evento.

La ANUMA-7 sesionará hasta el próximo viernes 12 y como máximo órgano de concertación en materia ambiental a escala global deliberará sobre 15 resoluciones, dos decisiones y una Declaración Ministerial como documento político central en la materia que servirá como guía durante los próximos dos años.

Las sesiones oficiales de la UNEA-7 contarán con representantes de más de 175 países reunidos para proponer soluciones que aborden los desafíos ambientales emergentes, incluyendo sesiones sobre la construcción de un planeta resiliente; gobernanza digital y sostenibilidad ambiental; entre otros temas.

Un momento clave de la misma será el lanzamiento de la 7ma Perspectiva del Medio Ambiente Mundial , un informe histórico sobre el estado del planeta.

CITMA/ RedCien

Post Views: 1