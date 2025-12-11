Cultura

Gran fiesta sonera celebra declaratoria de la Unesco

Con una gran fiesta en el Salón Rosado de La Tropical, en esta capital, Cuba celebrará la reciente declaratoria de la práctica del Son como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Con el júbilo que merece un logro de tal magnitud para la cultura nacional, el proyecto «Hoy como ayer» presenta «La Gran Fiesta de los Soneros», un concierto excepcional para celebrar la decisión de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Según nota de prensa del Instituto Cubano de la Música y la Empresa Artex, el festejo de este jueves tendrá lugar desde las 16:00 hasta las 21:00, hora local, y será “un homenaje vibrante y auténtico al género que late en el corazón de la identidad de la isla”.

El concierto es la respuesta natural de nuestro pueblo: celebrar con música, baile y tradición, indica el comunicado.

La declaración de la Unesco, amplía el texto, no solo reconoce el valor universal del Son como manifestación artística, sino que también celebra su papel como símbolo de resistencia, mestizaje y alegría.

La velada reunirá sobre el escenario a legendarias figuras y nuevas promesas del Son, quienes interpretarán los clásicos que han dado la vuelta al mundo. (ALH)

