Trump: Un acuerdo o “volar por los aires” a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que existe un “50/50” de posibilidades de lograr un acuerdo con Irán o, por el contrario, hacerlos “volar por los aires” reanudando la guerra.

“Creo que ocurrirá una de estas dos cosas: o les golpeo más fuerte de lo que jamás han sido golpeados, o vamos a firmar un acuerdo que sea bueno”, dijo este sábado a Axios.

En ese sentido insistió en que solo aceptará un acuerdo que aborde la cuestión del enriquecimiento de uranio y el destino de las reservas actuales iraníes. Asimismo, anunció que esta misma jornada se reunirá con sus negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner para discutir la última oferta de Teherán.

También agregó que puede que el vicepresidente J.D. Vance se una a las negociaciones y que su decisión sobre reanudar o no la guerra la tomará, probablemente, antes del domingo.

Más temprano este sábado, funcionarios estadounidenses e iraníes sugirieron que podrían estar más cerca de alcanzar un acuerdo marco para poner fin a la guerra, después de que mediadores de Qatar y Pakistán mantuvieran conversaciones en Teherán.

“Podría haber noticias más tarde hoy. No tengo noticias para ustedes en este preciso momento, pero podría haber alguna noticia un poco más tarde. O tal vez no. Espero que las haya, pero aún no estoy seguro”, dijo el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a los periodistas en Nueva Delhi este sábado.

Las mediaciones se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió con altos funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos para discutir sus próximos pasos en la guerra, incluida la posibilidad de reanudar los combates. (ALH)