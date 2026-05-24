Matanzas

Voluntarios limpian la costa por el Festival de aves endémicas

Por Brian Alonso Hernández 0 Comentario #Banco Popular de Ahorro #Empresa de Flora y Fauna #Hotel Iberostar Selection Varadero #Laguna de Maya #Matanzas. TV Yumuri

En el marco del Festival de aves endémicas del Caribe en Cuba, el Refugio de vida silvestre Laguna de Maya realizó una limpieza de residuos en una cabeza de playa de la Atenas de Cuba. Los organizadores y voluntarios sanearon colectivamente la playa para culminar las actividades ambientales.

La Empresa Flora y Fauna Matanzas con patrocinio de BirdsCaribbeans organizaron esta iniciativa ecológica de manera activa. El Hotel Iberostar Varadero aportó recursos fundamentales para la jornada y el Banco Popular de Ahorro (BPA) sumó trabajadores entusiastas a las labores de saneamiento.

Todos los participantes recolectaron numerosas bolsas de desechos en la línea de costa. Esta acción alivia la contaminación de la playa de forma inmediata. Asimismo, la limpieza protege directamente el hábitat de las aves autóctonas de la región y los ecosistemas marinos. (ALH)

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By Brian Alonso Hernández

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