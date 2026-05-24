Afectación de 1990 MW en pico del domingo

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1991 MW a las 22:00 horas, superior a lo planificado por la salida por emergencia de unidad 4 de la CTE Cienfuegos.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3804 MWh, con 501 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1100 MW, la demanda 2750 MW con 1670 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1600 MW.

Avería: Unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidad de la CTE Antonio Guiteras, Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y las Unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 341 MW fuera de servicio.

Para el pico se prevé el completamiento de la unidad 2 de la CTE Santa Cruz con 40 MW.

Con este pronóstico se estima que para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1140 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1960 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1990 MW en este horario. (ALH)

Tomado de UNE

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