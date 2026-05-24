Irán se solidariza con Cuba frente a las amenazas

«Las sanciones económicas y comerciales de Estados Unidos contra Cuba, impuestas desde 1960 a raíz de la revolución del pueblo cubano y mantenidas hasta hoy, constituyen una violación de la soberanía nacional de ese país y de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, en particular, del principio del respeto al derecho de los pueblos a la autodeterminación, y han provocado una flagrante violación de los derechos humanos del pueblo cubano, así como amplios daños económicos para este país», expresa el comunicado de la Cancillería.

«Crimen contra la humanidad»

«Las sanciones ilegales e inhumanas de Estados Unidos aplicadas contra Cuba durante los últimos 66 años —que constituyen el régimen de sanciones más prolongado aplicado contra un país—, debido a sus efectos generalizados sobre la vida y los derechos humanos del pueblo cubano, representan un crimen contra la humanidad, y la cúpula gobernante de Estados Unidos debe rendir cuentas por la comisión de este crimen», agrega.

«La reciente intensificación de las sanciones por parte de Estados Unidos y la imposición de un bloqueo naval contra Cuba, junto con acusaciones provocadoras e infundadas contra este país, llevadas a cabo con el objetivo manifiesto de intimidar y chantajear al Gobierno cubano, constituyen otro ejemplo de ilegalidad y de comportamiento intimidatorio de Estados Unidos, que debe ser condenado por todos los Estados y por las Naciones Unidas», denuncia la cartera iraní.

«Sin duda, la voluntad de los pueblos de preservar su independencia y su dignidad nacional no puede ser quebrantada mediante sanciones y amenazas. La República Islámica de Irán, al tiempo que expresa su total solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Cuba, subraya la necesidad de respetar la soberanía nacional de los Estados, la no injerencia en sus asuntos internos y el fin de las medidas coercitivas unilaterales contra los países en desarrollo», concluye.

Presiones de EE.UU. a Cuba

EE.UU. mantiene el bloqueo económico y comercial contra Cuba desde hace más de seis décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país, fue ahora reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca.

El 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región.

El texto acusa sin pruebas al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» y de supuestamente permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y de China.

Sobre esas bases infundadas, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen desconociendo la orden ejecutiva de la Casa Blanca.

La semana antepasada, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, avisó que planeaban imponer nuevas sanciones contra Cuba y el lunes se concretó con medidas coercitivas a varios funcionarios del Gabinete de Díaz-Canel.

Además, la Justicia de EE.UU. acusó este miércoles al expresidente de Cuba, Raúl Castro, y a otras cinco personas de presuntamente haber causado la muerte de cuatro individuos, incluidos tres ciudadanos estadounidenses, en el contexto del derribo de dos aeronaves, en 1996. Desde entonces, La Habana ha afirmado que los aviones incursionaron ilegalmente en su espacio aéreo y que actuó conforme a derecho.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, rechazó la imputación a Castro y manifestó que «se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba». (ALH)

Tomado de RT en Español