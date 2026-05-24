Red Juvenil Comunitaria transforma barrios en Unión de Reyes

Con la realización de diversas actividades en el Estadio 16 de Abril, de Unión de Reyes avanza la implementación de la Red Juvenil Comunitaria.

La iniciativa reunió a jóvenes de diferentes sectores en torno a siete proyectos estratégicos, concebidos para impactar directamente en la vida de los barrios.

La secretaria municipal de la Federación de Mujeres Cubanas, Yadira Calderón Cabrera, explicó que confluyeron diversas brigadas de la Red Juvenil junto a factores de la comunidad, en una muestra de integración y compromiso colectivo.

Destacó que las acciones las desarrollarán durante todo el año y tendrán como prioridad fortalecer la participación de la juventud en espacios comunitarios.

«Por la circunscripción 51 comenzamos y prevemos llegar hasta los lugares más recónditos de la geografía en el municipio», resaltó. La iniciativa promueve la cultura, el deporte, la recreación sana y el acompañamiento social en las comunidades.

En la actividad sabatina estuvieron presentes los trabajadores del sector de la salud para conversar sobre promoción y prevención. La toma de presión arterial, el recorrido por la demarcación y el diagnóstico oportuno a cada persona demostró la valía de un sector tan importante como el de las batas blancas.

También confluyeron trabajadores del sector del deporte, la cultura y Teatro D Sur, quienes regalaron una mañana inolvidable a los pequeños de casa.

La propuesta nace como respuesta a las orientaciones del Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tras el encuentro sostenido con jóvenes el pasado 27 de marzo de 2026, donde se insistió en la necesidad de convertir a las nuevas generaciones en protagonistas de la transformación de sus entornos.

Más que una estrategia puntual, la Red Juvenil Comunitaria apuesta por convertirse en un movimiento vivo, capaz de adaptarse a las realidades de cada consejo popular y de cada barrio. El verdadero desafío está en que los jóvenes se involucren de manera directa en la búsqueda de soluciones, aportando iniciativas, optimismo y sensibilidad social para mejorar la calidad de vida de la población.

La importancia de esta iniciativa radica en la fortaleza el vínculo entre las nuevas generaciones y sus comunidades, fomentando valores como la solidaridad, la responsabilidad y el sentido de pertenencia. Además, abre espacios para que niñas, niños y jóvenes participen activamente en la construcción de entornos más saludables, inclusivos y llenos de oportunidades para todos. (ALH)

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