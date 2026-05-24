El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó este domingo que la pasada noche lanzó un ataque contra objetivos militares de Ucrania, en respuesta a los crímenes del régimen de Kiev contra civiles rusos, en particular, por el reciente bombardeo mortífero de una residencia estudiantil en la ciudad de Starobelsk, en la República Popular de Lugansk.

La cartera militar confirmó que entre los objetivos militares alcanzados figuran puestos del mando principal de las fuerzas terrestres, de la dirección principal de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania y otros puestos de mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Según el organismo, el Ejército ruso también alcanzó varios objetivos del complejo militar-industrial ucraniano y de la infraestructura militar del régimen de Kiev.

Se detalló que en el ataque masivo lanzado contra la ciudad de Kiev y su provincia fueron usados misiles balísticos Oréshnik, aerobalísticos Iskander, aerobalísticos hipersónicos Kinzhal y de crucero Tsirkón. Además, fueron lanzados misiles de crucero de base aérea, marítima y terrestre, y drones de ataque.

«No se planificaron ni se llevaron a cabo ataques contra instalaciones de infraestructura civil de Ucrania», aseguró el organismo.

El Ejército del régimen de Kiev ataca continuamente instalaciones civiles en territorio ruso. Drones y misiles ucranianos impactan contra vehículos, viviendas, zonas de ocio, centros comerciales y otras instalaciones civiles, dejando víctimas.

en territorio ruso. Drones y misiles ucranianos impactan contra vehículos, viviendas, zonas de ocio, centros comerciales y otras instalaciones civiles, dejando víctimas. En respuesta a estos crímenes, las Fuerzas Armadas de Rusia llevan a cabo ataques contra objetivos relacionados con el complejo militar‑industrial ucraniano, incluidos blancos militares y objetivos energéticos y de transporte.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin ha señalado en repetidas ocasiones que su país está comprometido a encontrar una solución diplomática a la crisis ucraniana . En particular, el presidente ruso enfatizó que en primer lugar hay que garantizar la seguridad de Rusia a largo plazo, por lo que es importante eliminar las causas profundas del conflicto, entre ellas la expansión de la OTAN, que Moscú percibe como una amenaza, y la violación de los derechos de la población rusoparlante en Ucrania.

. En particular, el presidente ruso enfatizó que en primer lugar hay que garantizar la seguridad de Rusia a largo plazo, por lo que es importante eliminar las causas profundas del conflicto, entre ellas la expansión de la OTAN, que Moscú percibe como una amenaza, y la violación de los derechos de la población rusoparlante en Ucrania. Además, la propuesta de Moscú contempla que Kiev reconozca estos territorios, así como Crimea y Sebastopol , como sujetos de la Federación de Rusia. También debe garantizarse la neutralidad, la no alineación, la desnuclearización, la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. (ALH)

, como sujetos de la Federación de Rusia. También debe garantizarse la neutralidad, la no alineación, la desnuclearización, la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. (ALH) Tomado de Rusia Today

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