Ciencia

Reportan aumento de muertes probables por ébola

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #África #Ébola #República Democrática del Congo

La República Democrática del Congo (RDC) reportó 204 «muertes probables» hasta la fecha a causa de la epidemia del virus del ébola declarada el 15 de octubre en la región oriental del país.

El Ejecutivo, en su último informe sobre la crisis sanitaria, publicado por el Ministerio de la Comunicación, indicó que dichos fallecimientos corresponden al conteo realizado hasta el viernes. Además, especificó que ya se han registrado «867 casos sospechosos».

Aunque el brote se originó en la provincia de Ituri, que limita con Sudán del Sur y Uganda y es el centro de la epidemia, ha llegado a las provincias orientales de Kivu del Norte y Kivu del Sur, así como al territorio ugandés.

El departamento reportó, basándose en análisis de laboratorio, 91 casos «confirmados» y diez fallecimientos.

Por otra parte, las autoridades sanitarias han rastreado a 1.745 individuos que han estado en contacto con personas infectadas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el brote tiene como causa el ébola cepa bundibugyo, que presenta una tasa de letalidad del 30 por ciento al 50 por ciento y para la que no hay vacuna o tratamiento específico aprobado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que el virus empezó a propagarse en Ituri hace dos meses y ya ha llegado a Kivu del Sur y Kivu del Norte, regiones que están envueltas en un conflicto entre el Ejército congoleño y grupos armados.

La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) alertó el sábado que diez naciones africanas están en «alto riesgo» de ser impactadas por el brote de ébola, pues tienen frontera con Uganda y la RDC. (ALH)

Tomado de Telesur

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