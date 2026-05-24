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Selección de Irán se trasladará para el Mundial al norte de México

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Copa Mundial de Fútbol #Irán #México
La Federación de Fútbol de Irán confirmó que su selección establecerá su base de entrenamiento en la ciudad mexicana de Tijuana durante el Mundial 2026, evitando con esta decisión la estancia en Estados Unidos, que a finales de enero lanzó ataques en conjunto con Israel contra territorio persa.

La medida se implementará luego de que la FIFA diera luz verde a la solicitud para cambiar el campamento del equipo desde el estado de Arizona, según lo informó el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, quien destacó que este cambio facilitará el traslado de la delegación, permitiendo viajes directos hacia territorio mexicano a bordo de vuelos de la aerolínea estatal Iran Air.

La federación iraní detalló que Tijuana ofrece una conectividad favorable hacia las sedes de sus compromisos de la fase de grupos, situándose a un tiempo estimado de 55 minutos de vuelo de Los Ángeles. En esa ciudad estadounidense, Irán disputará sus dos primeros partidos del Grupo G contra Nueva Zelanda el 15 de junio y Bélgica el 21 de junio, antes de cerrar la primera etapa del torneo frente a Egipto en Seattle el 26 de junio. (ALH)

Tomado de Sputnik

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By Redacción TV Yumurí

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