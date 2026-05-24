Selección de Irán se trasladará para el Mundial al norte de México

La medida se implementará luego de que la FIFA diera luz verde a la solicitud para cambiar el campamento del equipo desde el estado de Arizona, según lo informó el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, quien destacó que este cambio facilitará el traslado de la delegación, permitiendo viajes directos hacia territorio mexicano a bordo de vuelos de la aerolínea estatal Iran Air.

La federación iraní detalló que Tijuana ofrece una conectividad favorable hacia las sedes de sus compromisos de la fase de grupos, situándose a un tiempo estimado de 55 minutos de vuelo de Los Ángeles. En esa ciudad estadounidense, Irán disputará sus dos primeros partidos del Grupo G contra Nueva Zelanda el 15 de junio y Bélgica el 21 de junio, antes de cerrar la primera etapa del torneo frente a Egipto en Seattle el 26 de junio. (ALH)

Tomado de Sputnik