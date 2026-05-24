Cultura

Desarrollan VI Taller de Manualidades Textiles en la ACAA Matanzas

Por Leydis Daylis Martínez Ramos 0 Comentario #Acaa #Cuba #Matanzas #textil #TV Yumurí

El artesano, artista y diseñador Alexander Rodríguez Castellanos desarrolla el VI Taller de Manualidades Textiles en la sede matancera de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas.

El curso reúne a más de veinte alumnos vinculados al movimiento de aficionados y a otras manifestaciones interesadas en las técnicas textiles.

“Este sexto taller tiene una matrícula muy numerosa, comprendida por más de veinte alumnos de la manifestación de textiles y de otras especialidades incorporadas con la finalidad de aplicar las técnicas y conocimientos que aquí se imparten a sus maneras de crear obras.

«Vamos a trabajar módulos dedicados a las máscaras textiles, el parche sin aguja y la customización de prendas con vistas a potenciar la cultura del reciclaje”, afirmó Rodríguez Castellanos.

La iniciativa promueve además la participación de los estudiantes en el Salón de Máscaras que organiza cada año la filial matancera de la Asociación. El evento constituye uno de los principales espacios de intercambio para los creadores vinculados al trabajo textil.

Las sesiones se extenderán hasta agosto y concluirán con una exposición de graduación prevista para el mes de septiembre. (ALH)

Post Views: 1

By Leydis Daylis Martínez Ramos

Entradas relacionadas

Cultura

Culmina en Matanzas Encuentro de narradores Contar con Sacha

Daniela Pujol Pérez
Cultura

Presentan en Italia ópera La Pequeña Cubana

Redacción TV Yumurí
Cultura Destacados tvyumuri

Desarrollan en Matanzas Concurso Provincial Escaramujo de la Brigada de Instructores de Arte José Martí

Daniela Pujol Pérez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cultura

Desarrollan VI Taller de Manualidades Textiles en la ACAA Matanzas

Deportes

Selección de Irán se trasladará para el Mundial al norte de México

Ciencia

Reportan aumento de muertes probables por ébola

Mundo

Rusia revela los objetivos de su ataque con uso de Oréshnik