Desarrollan VI Taller de Manualidades Textiles en la ACAA Matanzas

El artesano, artista y diseñador Alexander Rodríguez Castellanos desarrolla el VI Taller de Manualidades Textiles en la sede matancera de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas.

El curso reúne a más de veinte alumnos vinculados al movimiento de aficionados y a otras manifestaciones interesadas en las técnicas textiles.

“Este sexto taller tiene una matrícula muy numerosa, comprendida por más de veinte alumnos de la manifestación de textiles y de otras especialidades incorporadas con la finalidad de aplicar las técnicas y conocimientos que aquí se imparten a sus maneras de crear obras.

«Vamos a trabajar módulos dedicados a las máscaras textiles, el parche sin aguja y la customización de prendas con vistas a potenciar la cultura del reciclaje”, afirmó Rodríguez Castellanos.

La iniciativa promueve además la participación de los estudiantes en el Salón de Máscaras que organiza cada año la filial matancera de la Asociación. El evento constituye uno de los principales espacios de intercambio para los creadores vinculados al trabajo textil.

Las sesiones se extenderán hasta agosto y concluirán con una exposición de graduación prevista para el mes de septiembre. (ALH)

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