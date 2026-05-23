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Cuba, Nicaragua y Venezuela en foro de Turismo de Moscú

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #Foro Internacional de Turismo #Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia. #Moscú #Nicaragua #Venezuela

Cuba, Nicaragua y Venezuela exhibirán sus pabellones en el Foro Internacional de Turismo ¡Viaja! que se desarrollará en junio en Moscú, informó hoy el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia.

«En el Foro Internacional de Turismo ‘¡Viaja!, que se celebrará del 10 al 14 de junio en la Exposición de Logros de la Economía Nacional (VDNJ, por sus siglas en ruso) en Moscú, se presentarán pabellones nacionales de nueve países, entre ellos los de Belarús, Nicaragua, Tailandia y Sri Lanka, por primera vez; así como los de Venezuela, Cuba, Kirguistán, Uganda y Abjasia», dice el comunicado.

La nota indica que la presencia internacional abre oportunidades adicionales para el desarrollo del turismo receptivo y emisivo, la formación de nuevos vínculos turísticos, así como para la ampliación de la cooperación comercial entre los Estados.

El viceministro de Desarrollo Económico ruso, Dmitri Vajrukov, calificó el foro como una de las mayores plataformas para el desarrollo del diálogo turístico internacional.

«Como es tradicional, celebraremos una serie de (encuentros de) grupos de trabajo y reuniones bilaterales en el marco del trabajo consecutivo para liberalizar el régimen de visados, aumentar la accesibilidad del transporte y lanzar vuelos directos», comentó el vicetitular citado en el comunicado.

Previamente se comunicó que el foro contará con participación de delegaciones de más de 30 países. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

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By Redacción TV Yumurí

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