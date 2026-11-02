Lo que planea Trump si los demócratas ganan las elecciones

“Si eso ocurre, supongo que me convertiré en el señor Veto. No voy a dejar que lo arruinen”, afirmó el mandatario durante un avance de entrevista emitido este domingo por Fox News, en conversación con Miranda Devine, periodista del New York Post y presentadora del pódcast Pod Force One.

Según el mandatario, el escenario de un presidente sin mayoría legislativa no sería nuevo en la política estadounidense y afirma que, si volviera a darse, su objetivo será desgastar a sus rivales para forzarlos a pactar.

“Ellos enviarán proyectos y tú los vetas. Y finalmente, después de un mes o dos de que les veten todo, se acercan y llegas a un acuerdo”, detalló Trump sobre cómo manejaría la situación, aunque agregó que espera no tener que preocuparse por ese resultado.

Estas declaraciones refuerzan la postura que el propio mandatario había adelantado días atrás ante los reporteros en la Casa Blanca, previo a partir hacia un mitin de campaña.

Al ser consultado sobre el riesgo de un estancamiento político tras los comicios —en los que confía en una victoria republicana—, aseguró que ante un eventual triunfo demócrata su estrategia sería simple: “Veto, veto, veto”, convencido de que el bloqueo continuo obligará a la oposición a sentarse en la mesa de negociaciones.