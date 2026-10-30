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Irán niega haber respondido a una carta sobre negociaciones

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Estados Unidos #Irán #J.D. Vance

Irán no ha respondido a una carta enviada por el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, sobre una posible reanudación de las negociaciones entre ambos países, informó hoy la agencia semioficial iraní Fars, citando a una fuente de seguridad.

Según la fuente, la misiva fue dirigida a Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, con el propósito de retomar las conversaciones de paz. Sin embargo, aseguró que Teherán no ha emitido respuesta y señaló que el envío de cartas de funcionarios estadounidenses a representantes iraníes no constituye una práctica inusual.

La fuente también rechazó las versiones difundidas sobre el contenido de la comunicación y afirmó que no se corresponden con la realidad.

El diario estadounidense The Wall Street Journal informó previamente, citando a funcionarios de su país, que Vance había enviado la carta por instrucciones del presidente Donald Trump para reanudar las negociaciones con Teherán. Trump, por su parte, negó esa versión y sostuvo que la función del vicepresidente se limitaba a contribuir al suministro de medicamentos que necesitaba Irán.

La información se divulga en medio de las tensiones entre Washington y Teherán, tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní el 28 de febrero. Irán respondió con acciones contra Israel y objetivos estadounidenses en la región, antes de que ambas partes alcanzaran un acuerdo de alto el fuego en abril.

El 18 de junio, Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento sobre la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. No obstante, su aplicación permanece estancada debido a desacuerdos relacionados con la seguridad de esa estratégica vía marítima. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

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By Redacción TV Yumurí

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