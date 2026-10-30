Cuba

Bloqueo económico impacta en la enseñanza primaria

Por Alejandro López Quintero 0 Comentario #bloqueo #Cuba #enseñanza primaria #Ministerio de Educación

Entre marzo de 2025 y febrero de 2026 el sector educativo en Cuba registró pérdidas cercanas a los 98 millones de dólares, de los cuales más de 73 millones corresponden al Ministerio de Educación, que incluye la enseñanza primaria.

La falta de diésel limita la transportación de alumnos y docentes. Los cortes de electricidad, que en muchas zonas superan las 18 horas diarias, impiden una iluminación adecuada, afectan el descanso de los niños y dificultan la elaboración de alimentos en las escuelas.

Influyen también en la calidad del curso las carencias de cuadernos, lápices, libros de texto y uniformes. La producción de materiales escolares se ve obstaculizada por restricciones en la compra de insumos y el aumento de costos debido a su adquisición en mercados más lejanos.

El gobierno cubano insiste en que el levantamiento del bloqueo permitiría mejorar de inmediato el abastecimiento y funcionamiento normal de nuestras aulas. (ALH)

Post Views: 26

By Alejandro López Quintero

Entradas relacionadas

Cuba

Pronostican para este viernes un déficit de 1990 MW

Redacción TV Yumurí
Cuba Cultura social tvyumuri

Felicita Instituto Cubano de la Música a Omara en su cumpleaños 96

Redacción TV Yumurí
Cuba

Estiman 1940 MW de afectación para el pico del jueves

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Mundo

Irán niega haber respondido a una carta sobre negociaciones

Cuba

Bloqueo económico impacta en la enseñanza primaria

Mundo

UNA-HAITÍ condena operaciones militares de El Salvador

Mundo

Masivas movilizaciones en 50 ciudades de Italia contra el rearme