Estiman 1940 MW de afectación para el pico del jueves

La producción de energía de los parques solares fotovoltaicos fue de 3 824 MWh, con 595 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media, según informó la Unión Eléctrica (UNE) en su más reciente parte diario.

Disponibilidad y pronóstico para el horario de la media

La disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 06:00 horas es de 790 MW, con una demanda de 2 120 MW y 1 340 MW afectados. Para el horario de la media se estima una afectación de 1 550 MW.

Unidades en avería y en mantenimiento

Se encuentran en avería la unidad 5 de la CTE Mariel, la unidad 1 de la CTE Santa Cruz, la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 2 de la CTE Felton y las unidades 3 y 6 de la CTE Renté. Mientras tanto, están en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, las unidades 5 y 6 de la CTE Nuevitas y la unidad 5 de la CTE Renté. Las limitaciones en la generación térmica son de 288 MW.

Pronóstico para la hora de máxima demanda

Para la hora de máxima demanda se considera la entrada de la unidad 5 de la CTE Mariel con 60 MW y la unidad 6 de la CTE Nuevitas con 60 MW. Con este pronóstico se prevé una disponibilidad de 910 MW y una demanda máxima de 2 820 MW, para un déficit de 1 910 MW. De mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1 940 MW en este horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate