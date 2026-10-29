Tribunal Electoral de Brasil ratifica legitimidad de las elecciones

“Con el compromiso de servidores públicos de todo el país, trabajadores electorales, fuerzas de seguridad y otros actores involucrados, las elecciones de 2026 se desarrollaron con la mayor normalidad posible y con respeto a los dictados legales y constitucionales”, afirmó el presidente del TSE. El alto magistrado enfatizó la obligatoriedad de acatar las decisiones expresadas en las urnas.

“Destaco el compromiso de todo el Tribunal Electoral con la voluntad soberana del electorado, que acudió a las urnas y eligió legítimamente a sus representantes”.

En el balotaje del pasado domingo, el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva triunfó con 64 millones de sufragios, mientras que el aspirante por el Partido Liberal (PL) sumó poco más de 59 millones. De acuerdo con datos del TSE, unos 158,7 millones de ciudadanos estaban habilitados para ejercer el derecho al voto en una jornada en que la extensión de dos horas aprobada por el organismo sumó solo 34 393 sufragios.

La huida de Flávio Bolsonaro hacia el exterior, a través de Argentina, ocurrió en abierto desacato a las órdenes judiciales emitidas en su contra. El magistrado del STF, Alexandre de Moraes, había solicitado la entrega inmediata de sus pasaportes ante el inminente riesgo de evasión del parlamentario.

El hijo del expresidente golpista Jair Bolsonaro enfrenta al menos cinco investigaciones abiertas por la justicia brasileña, que abarcan acusaciones por financiamiento ilegal de campaña, corrupción, lavado de dinero y evasión de divisas. Desde el exterior, el legislador instó a la comunidad internacional a desconocer a las autoridades de su país y llamó a sus aliados en el Congreso a mantener una estrategia de confrontación frente al Gobierno legítimamente electo. (ALH)

Tomado de TeleSURtv