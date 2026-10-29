Aumentan a 74 los muertos por la colisión de trenes en España

El numeró de fallecidos en el accidente ferroviario en Urda (Toledo) aumentó a 74, según el expediente abierto por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

«El balance provisional de víctimas del accidente es de 74 fallecidos, además de un número muy elevado de heridos aún pendiente de confirmar», reza el expediente. Previamente, se informó que alrededor de 200 personas resultaron heridas. De ellas, 53 continúan recibiendo atención en hospitales de Castilla-La Mancha, mientras que otras 56 ya han recibido el alta médica.

Hipótesis del accidente

El aparatoso accidente ferroviario se está investigando como la consecuencia de una probable combinación encadenada entre un fallo técnico en el sistema de seguridad y un error humano en el centro de control central, según medios locales.

Sobre esas bases, técnicos, el Ministerio de Transportes y expertos independientes, han expuesto tres hipótesis que podrían explicar la causa última de la colisión entre un tren AVE operado por Renfe y un convoy de la compañía Iryo sobre la ruta de alta velocidad que conecta las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía.

Este no es el primer siniestro grave de este tipo que se ha producido este año. El 18 de enero, más de 40 personas fallecieron en el accidente de Adamuz, Córdoba, que aún se investiga.

Apenas unos días después, un tren de pasajeros chocó contra un muro de contención que cayó sobre la vía en las afueras de Barcelona. El maquinista (un joven sevillano en prácticas) murió y más de 30 pasajeros resultaron heridos. (ALH)

Tomado de RT