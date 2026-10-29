Los más ricos producen más emisiones que todo el mundo pobre

Una persona del 0,1 por ciento más rico es responsable de 125 veces más emisiones vinculadas a eventos de calor extremo que un individuo promedio, y casi 400 veces más que alguien en la mitad más pobre de la población mundial, según el informe de dicha entidad de lucha contra la pobreza y la desigualdad, reflejó el portal Down to Earth.

También ese pequeño grupo produce tres veces más contaminación de carbono que toda la población del África subsahariana, de alrededor de 1.3 mil millones de personas.

Publicado antes de la cumbre climática de la ONU, COP31, en Türkiye, el reporte destaca cómo los más ricos contribuyen de manera desproporcionada a las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que las comunidades más pobres soportan la peor parte de los desastres climáticos.

Las desigualdades existentes dejan a las comunidades más pobres más vulnerables al clima extremo, mientras que la consiguiente pérdida de hogares, medios de vida y servicios esenciales puede profundizar la pobreza.

El informe estima que las emisiones anuales de una persona en el 0,1 por ciento más rico causarán alrededor de 1,9 millones de muertes adicionales vinculadas al calor.

Advierte igualmente que hasta mil millones de personas, o una de cada 10 en todo el mundo, podrían ser desplazadas por la crisis climática para 2050, y se espera que la mayoría esté en el llamado Sur Global.

Millones más podrían perder sus medios de vida y enfrentar mayores dificultades para reconstruir vidas seguras. (ALH)

Tomado de Prensa Latina