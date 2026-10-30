Pronostican para este viernes un déficit de 1990 MW

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2004 MW a las 19:10 horas.

La producción energías de los parques solares fotovoltaicos fue de 4357 MWh, con 678 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 790 MW, la demanda 2260 MW con 1480 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1550 MW.

Se encuentran en avería:

Unidad 1 de la CTE Santa Cruz.

Unidad de la CTE Guiteras.

Unidad 2 de la CTE Felton

Unidades 3 y 6 de la CTE Renté

Se encuentran en mantenimiento:

Unidad 3 de la CTE Santa Cruz.

Unidades 5 y 6 de la CTE Nuevitas.

Unidad 5 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 496 MW.

Se considera para la hora de máxima demanda la entrada de la unidad 6 de la CTE Renté con 50 MW (en proceso de arranque).

Con este pronóstico se prevé para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 840 MW con una demanda máxima de 2800 MW, para un déficit de 1960 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1990 MW en este horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate