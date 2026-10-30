cuba-golea-a-honduras-en-torneo-de-futsal-en-nicaragua

El conjunto cubano mostró superioridad ofensiva durante gran parte del encuentro y consiguió una ventaja que, sin embargo, se redujo en los minutos finales, cuando el equipo hondureño aprovechó algunos errores para marcar cuatro goles.

Dayán Cotilla abrió el marcador en los primeros dos minutos del partido, mientras Cristian Valiente amplió la diferencia y anotó otros dos tantos. Cotilla también marcó en el segundo tiempo, y Pablo Tamayo completó la cuenta cubana con dos goles.

Al término del encuentro, el guardameta cubano Kevin Rueda calificó el partido de positivo, aunque reconoció que el equipo se confió al tomar ventaja en el marcador.

“Vimos una diferencia de puntos a favor nuestro y eso nos nos confiamos. El equipo hondureño lo aprovechó y pudo hacer cuatro goles”, expresó a Prensa Latina.

Rueda afirmó que la selección deberá corregir los errores para su próximo compromiso, previsto mañana ante Nicaragua, y aseguró sentirse preparado física y mentalmente para un partido que consideró difícil.

Sobre Honduras, el portero cubano destacó que es un conjunto en crecimiento y reconoció que realizó un buen partido frente a Cuba.

Por su parte, el jugador cubano George González valoró la organización del torneo y consideró que este tipo de competencias contribuye a elevar la calidad de los equipos que practican esta disciplina.

El guardameta hondureño Roberto Sorto coincidió en que el certamen demuestra el nivel de competencia regional y señaló que su selección debe continuar trabajando para mejorar, tras enfrentar a un rival que calificó de fuerte.

En otro resultado de la jornada de este jueves, Costa Rica y El Salvador empataron a un gol.

La Copa de Naciones Nicaragua 2026, organizada por la Federación Nicaragüense de Fútbol, con el aval de la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF) y el apoyo del Instituto Nicaragüense de Deportes, reúne a seis selecciones distribuidas en dos grupos.

En el grupo A compiten Nicaragua, Honduras y Cuba, mientras Panamá, Costa Rica y El Salvador integran la llave B. (ALH)

Tomado de Prensa Latina