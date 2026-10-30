Serie Nacional: Vegueros arden y Avispas defienden su nido

La 65.ª Serie Nacional de Béisbol enciende hoy su pólvora: el sorprendente Pinar del Río busca su séptima victoria seguida en Occidente, mientras Industriales y Matanzas disputan el segundo puesto.

En Oriente, el trono tiembla bajo las alas de Santiago de Cuba, que defiende la cima con cuatro triunfos encadenados, acechado a solo un juego por los Leñadores de Las Tunas, dispuestos a convertir cada hachazo en sentencia.

La víspera dejó un atardecer de nervios en el Guillermón Moncada, donde las Avispas dejaron al campo 10-9 a los Cachorros de Holguín y les frenaron una racha de seis éxitos.

Los dirigidos por Idalberto Lamote resistieron el asedio ante una tropa que disparó los vuelacercas de Andrys Agüero y Rolando Veranes, ambos con siete jonrones en la temporada, pero no bastó para arrebatarle la miel al enjambre santiaguero.

En el José Antonio Huelga, Las Tunas hizo sonar sus hachas con 19 imparables y un contundente 16-8 sobre Sancti Spíritus, apoyado en los jonrones de Luis Pérez y Yordanis Alarcón, además del festival de Henry Quintero, autor de dos cuadrangulares, sus números nueve y diez.

Alexei Febles y Delvis Hernández también sacudieron la pelota por los Gallos, este último con las bases llenas, mientras Rodolfo Díaz firmó su cuarta victoria sin derrotas y Yankiel Mauris cargó con el revés.

Camagüey venció 9-3 a Ciego de Ávila con vuelacercas de Michael Thompson y Reinaldo Almanza, este con los ángulos congestionados, y Granma superó 8-3 a Guantánamo detrás de los jonrones de Alexquemer Sánchez y Ernesto Pérez.

Tras esa vorágine, Santiago de Cuba lidera el Oriente con 14-7, seguido por Las Tunas (13-8), Holguín (12-9), Sancti Spíritus y Granma (11-10), Ciego de Ávila (10-11), Camagüey (8-13) y Guantánamo (5-16).

En el Occidente, Pinar del Río firmó su sexta victoria al hilo al imponerse 5-4 a La Isla en el Cristóbal Labra, con Yasiel Zambrana logrando su primer triunfo en Series Nacionales y Frank Abel Álvarez anotándose su séptimo rescate, líder de ese departamento.

Juan Carlos Arencibia encendió la ofensiva pinareña con sencillo, triple y dos impulsadas, mientras Industriales noqueó 10-0 a Artemisa en el 26 de Julio para sumar su quinta victoria consecutiva y conservar el segundo lugar.

Yasiel Santoya y Yasmani Tomás conectaron jonrones; Tomás añadió un doble y cuatro remolques, en respaldo de Remberto Barreto, que permitió apenas dos hits y ponchó a cinco en seis entradas.

Matanzas venció 8-6 a Mayabeque en el Nelson Fernández, con cuadrangulares de José Amaury Noroña y Yoasán Guillén, para mantener el empate en el segundo escalón occidental, y Cienfuegos derrotó 11-4 a Villa Clara con jonrón de Félix Rodríguez.

Así, los Vegueros marchan al frente del Oeste con 17-4, seguidos por Industriales y Matanzas (12-7), Mayabeque (10-10), Villa Clara (8-10), Cienfuegos (9-12), Artemisa (8-13) y La Isla (3-16).

Foto: Roberto Morejón

Boris Luis Cabrera / ACN

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