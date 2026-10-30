Pueblos autóctonos de Brasil en Fotocanímar 2026

El fotorreportero brasileño Anderson Coelho ofreció la conferencia Terra como parte del Festival y Coloquio Internacional de Fotografía FotoCanímar 2026.

La exposición estuvo centrada en su trabajo documental sobre los pueblos indígenas y los territorios en disputa en Brasil, bajo el enfoque temático vinculado a “Terra” o la tierra y la lucha por los derechos territoriales de los pueblos autóctonos.

Coelho, doctorando en Periodismo por la Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), colaborador de agencias internacionales y miembro de proyectos como Everyday Brasil, compartió su experiencia como fotojornalista independiente dedicado a narrar las realidades de la Amazonia y las movilizaciones indígenas.

En su exposición, el fotógrafo brasileño subrayó la importancia del periodismo de investigación y del rigor ético para documentar territorios en conflicto.

Destacó además cómo su trabajo aborda las protestas y reivindicaciones de los pueblos originarios, incluyendo la demarcación de tierras, la protección de recursos naturales y la defensa de la identidad y la supervivencia frente a amenazas como el extractivismo y los impactos del cambio climático.

Anderson Da Costa Coelho valoró FotoCanímar como un espacio creciente de intercambio internacional que permite a creadores de diversas latitudes compartir obras y acercarse a la realidad cubana más allá de estereotipos. (ALH)

Post Views: 41