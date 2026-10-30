Actividades en homenaje al 12 aniversario de la Oficina del Conservador de Matanzas 

La Oficina del Conservador de Matanzas realizó actividades culturales en conmemoración al aniversario 12 de la institución.

En el evento presentaron la pasarela «Matanzas cuenta su historia a través del vestir» de la Academia Planeta Moda en colaboración con la Oficina del Conservador de la Atenas de Cuba y el Grupo San Jorge de Restauración y Gestión.

Así mismo las compañías de baile Compas Sintió, Laja Submarina y Noria realizaron interpretaciones músico- danzarinas tradicionales de la isla. Ferias artesanales de la urbe yumurina acompañaron el evento.

En la jornada estuvieron presentes el Historiador de la Ciudad Ercilio Vento Canosa, el Conservador Leonel Pérez Orozco, personalidades de la cultura matancera y allegados a la institución.

Desde el 29 de octubre del 2024 la Oficina del Conservador de la ciudad de Matanzas es pilar fundamental en la restauración y conservación de los valores patrimoniales del territorio.

Post Views: 5