Celebra Oficina del Conservador de la ciudad de Matanzas 12 años de fundado

La Oficina del Conservador de la ciudad de Matanzas celebró este 29 de octubre su aniversario 12 de fundado. La institución matancera promueve desde entonces la cultura y el patrimonio de la Atenas de Cuba.

«Este 29 de octubre se celebran 12 años de fundado la Oficina del Conservador de Matanzas . En el 2014 las máximas autoridades del territorio nos hicieron un llamado para fundar esta oficina, algo que era un reclamo del pueblo. Desde sus inicios fueron integrándose arquitectos, ingenieros y más personas hasta ser un colectivo de 23 personas. Hasta hoy nuestra institución ha gestado el centro histórico de la ciudad logrando importantes avances» declaró Leonel Pérez Orozco, Conservador de la Ciudad de Matanzas.

Durante la jornada, el centro realizó diversas actividades en conmemoración a la fecha. La siembra de una cocotrina (Coccothrinax borhidiana) planta endémica del territorio por parte de trabajadores del centro y allegados marcó la inauguración del evento.

«El próximo año nos proponemos varios empeños en lograr. Queremos revitalizar una maqueta de la Atenas de Cuba la cual ya contamos con los equipos gracias a la cooperación internacional. Otro importante progreso para el próximo año es crear el Museo de las Comunicaciones; museo con una base enorme de piezas en manos de coleccionistas matanceros dispuestos a donar estás pertenencias al centro» ultimó el Conservador de la urbe.

A poco más de una década la Oficina del Conservador de la ciudad de Matanzas promueve el cuidado y la preservación de las joyas arquitectónicas de la urbe y el patrimonio cultural del territorio.

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