Inauguran en Matanzas FotoCanímar 2026

La segunda edición del Festival y Coloquio Internacional de Fotografía FotoCanímar 2026 quedó inaugurada en la Galería Provincial de Arte Pedro Esquerré, en la ciudad de Matanzas, con la participación de 95 artistas visuales.

“Durante los últimos años ha florecido en Matanzas el trabajo de jóvenes fotógrafos. Esta nueva edición cuenta con una participación importante: alrededor de 95 artistas de la provincia, del resto del país y del extranjero. Destaca la presencia de creadores de Colombia, Chile, Uruguay, Brasil y México. Agradecemos la participación de los artistas y amigos de otras partes del mundo, así como la presencia del excelentísimo señor embajador de la República Oriental del Uruguay, país que contribuyó al auspicio de la participación de sus fotógrafos en el evento. Durante estos días se mantendrán los talleres, las exposiciones colaterales y las conferencias” afirmó Osbel Marrero Acosta, Director Provincial de Cultura en Matanzas.

“Esta es mi segunda experiencia en FotoCanímar y me impresiona ver cómo el festival crece y reúne a fotógrafos de diferentes procedencias. Regresar a Matanzas para compartir mi trabajo es un placer y un honor. En el año 2000 vine a tomar un taller de fotografía y aquí comenzó mi trayectoria. Volver, 25 años después, como parte de las exposiciones, es un gran regalo. En un mundo tan digitalizado, estos espacios permiten el encuentro, el intercambio y la reflexión sobre las imágenes y la vida”, comentó Ricardo Azarcoya Alemán, fotógrafo documental mexicano.

La jornada también marcó la apertura del Circuito de Galerías y Espacios Alternativos, considerado la muestra central del evento, con sede en la Biblioteca Provincial Gener y Del Monte.

Otro de los momentos de la jornada fue la inauguración de «Tumbao: Fotografía Contemporánea Matancera», en el Fortín. La muestra colectiva reúne distintas maneras de vivir, recordar y experimentar la realidad, a través de imágenes que revelan sus contradicciones, permanencias y transformaciones.

“Estoy muy agradecido por participar en FotoCanímar y formar parte de «Tumbao», junto a destacados fotógrafos cubanos y extranjeros. Es una experiencia enriquecedora que permite dialogar, compartir e intercambiar con otros creadores. En esta ocasión presento el proyecto «Los dos Lázaros», una propuesta que se encuentra en proceso de creación y que aborda la vida en los solares”, señaló Denny Santana Torres, fotógrafo matancero.

“En esta nueva edición, FotoCanímar ha recuperado espacios y eso merece reconocimiento, tanto por el trabajo de sus organizadores y artistas participantes como por la acogida del público. La presencia de creadores internacionales, jóvenes y artistas consagrados convierte el encuentro en un espacio de intercambio y fraternidad. Es un evento que ya forma parte de la ciudad, que reconoce su importancia y trasciende las fronteras de Matanzas y del país. Le deseo muchos éxitos y que continúen las próximas ediciones”, expresó Adrián Gómez Sancho, artista de la plástica.

Hasta el primero de noviembre, FotoCanímar ofrecerá una programación que incluye talleres, exposiciones y espacios de intercambio entre artistas visuales. El encuentro propiciará el aprendizaje, la confrontación de experiencias y la promoción de la fotografía.

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