La instalación de seccionadores en circuitos protegidos de la provincia ha generado interés en la población. ¿En qué consisten? ¿Cómo se lleva a cabo su instalación? ¿Cuáles son los lugares seleccionados para colocarlos? ¿Cuál es la situación actual en Matanzas con respecto a las afectaciones por transformadores eléctricos? Sobre esos temas conversó, con el periódico Girón, Alejandro Rodríguez Azpeitía, director de la Empresa Eléctrica Provincial.

“La provincia ha tomado una estrategia con unos interruptores que entraron, con la idea de disminuir los circuitos protegidos que están vinculados a los hospitales. Según el análisis realizado, con los 12 seccionadores vamos a disponer de 19 MW que hoy no se apagan para proteger los hospitales. De esta forma, la distribución podrá ser más equitativa, al minimizar la cantidad de MW que consumen esos circuitos protegidos y poder distribuir esa energía con el objetivo de disminuir las horas de afectación del resto de los circuitos.

“La decisión es ir incorporando, paulatinamente, las nuevas áreas apagadas a la rotación; y en algún momento entrarán en la rotación normal de los circuitos”.

—¿Cuántos seccionadores se han instalado?

—Ya tenemos un seccionador en la Universidad, que maneja todo lo que es Gelpi y Canímar; uno para desagregar Mocha; y dos en el circuito del Pediátrico. Faltan por instalar dos más en el circuito del Pediátrico, uno en el circuito del hospital de Jovellanos y otro en el de Cárdenas.

“Reitero: eso nos va a permitir garantizar el servicio a los hospitales y contar con un nivel de energía superior para repartir, y así tratar de bajar afectaciones al resto de los circuitos”.

—Respecto a los transformadores, ¿qué situación existe en la provincia?

—En el día de hoy (martes 27 de octubre) amanecimos con 162 transformadores dañados, una situación muy compleja.

“Hemos visto en redes sociales criterios muy negativos con el tema de los transformadores, que es lógico, porque cuando se te daña el transformador no recibes ni las dos o tres horas de corriente de la rotación.

“El país está atravesando una situación difícil. La fábrica de transformadores está prácticamente parada, porque no posee aceite. Hace alrededor de 15 días que no recibimos ningún equipo. O sea, se dañan sin reposición. Se espera que en los próximos días entre el aceite a la industria y reanude la producción de transformadores”.

—¿Qué promedio de transformadores se están dañando por semana?

—Entre tres y cuatro por día. ¿Por qué tantos? Pues, en primer lugar, a causa de las afectaciones de las últimas tormentas, y en segundo, por sobrecarga. O sea, hoy los equipos que las personas usan para alumbrarse (ecoflow, estaciones de carga) han incrementado considerablemente la carga en los transformadores.

“Para poner un ejemplo muy puntual: un ecoflow, para cargar en 40 minutos, consume alrededor de 1 200 W. Eso es 1-1,2 kW por cada equipo. En cualquier barrio hay al menos 10 de estos, que son 12 kW que le estás sumando a un transformador de 50 kW; es decir, casi el 20 % de la carga para la cual está diseñado, y eso lo daña.

“Además, tiene que ver con negocios que se han mudado para transformadores específicos, hay más motorinas, lo que hace que en los lugares donde hay servicio se evidencie un incremento de la carga.

“Hoy tenemos 162 transformadores dañados: 37 de 19 000; 116 de 7 620, y nueve de 2 400. Lo que significa 5 687 clientes afectados. Cuando multiplicas por tres, que es el promedio de personas en una casa, estamos hablando de más de 15 000 personas que en la provincia no tienen transformador.

«Debemos explicar también que los transformadores se reparten en la provincia por la edad, lo que significa que debe reponerse primero el que más tiempo lleva afectado. Aunque estos últimos 16 que recibimos, como sabíamos que íbamos a estar un tiempo sin recibir transformadores, priorizamos los mayores volúmenes de afectación que existían. Por ejemplo, habían algunos relacionados con 10 viviendas y otros con 50 viviendas, y priorizamos las que tenían 50 para tratar de disminuir las personas afectadas por transformador.

«Cuando empiece la producción de la fábrica volvemos a respetar lo referente a la edad. El transformador más viejo que tenemos sin reponer es del 23 de julio, y está ubicado en el caserío que queda antes de la zona industrial de Matanzas (70 viviendas sin servicio) y le sigue uno del 3 de agosto”.

Ana Cristina Rodríguez Pérez/ Periódico Girón

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