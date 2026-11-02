Otorgarán Premio Glauber Rocha, de Prensa Latina

Otorgado desde 1985 por la prensa extranjera acreditada a la más importante cita fílmica cubana de cada diciembre, el galardón enaltece el cine crítico, audaz y artístico, y sobre todo, latinoamericano.

El lauro lleva el nombre del realizador brasileño Glauber Rocha (1939-1981), pionero del Cinema Novo y una de las figuras esenciales de la renovación estética y política del cine en la región.

De hecho, la edición 47 del festival habanero está dedicada a Brasil, un país con un amplio espectro de temas abordados en sus cintas, desde la huella que dejó la dictadura de los años 60 y 70 del pasado siglo, el rol de la mujer en la sociedad y sus derechos, la cruda realidad de las favelas, hasta el amor y la sexualidad, siempre con el acompañamiento de su exquisita música.

La primera cinta en llevarse el Glauber Rocha en 1985 fue Mi hijo el che, un retrato de familia a Don Ernesto Guevara, del realizador argentino Fernando Birri (1925-2017), considerado padre del Nuevo Cine Latinoamericano y fundador junto al escritor colombiano Gabriel García Márquez (1927-2014) de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, Cuba.

También ese año la prensa extranjera concedió una mención a la película cubana Una novia para David, ópera prima de Orlando Rojas.

Al año siguiente, llegó el primer galardón a un filme brasileño, Ahora da estrela, de Suzana Amaral, su primera incursión en los largometrajes de ficción, mientras en 1998 Central de Brasil, de Walter Sale, conquistó una mención.

En los años 2002 y 2003 el jurado del premio se rindió ante la fuerza narrativa de la filmografía del gigante sudamericano y otorgó los lauros a Ciudad de deus, de Fernando Meirelles, y Carandiru, de Héctor Babenco.

Cuba en calidad de anfitriona del festival también cautivó al jurado del Gaubler Rocha y su filmografía mereció varios premios, además de Una novia para David, en el primer año del concurso.

Las cintas La edad de la peseta, de Pavel Giroud (2006) y Habanastation, de Ian Padrón (2011) conquistaron el premio, mientras Conducta, de Ernesto Daranas, ganó un Premio especial en 2014 y en 2023 la película Una noche con los Rolling Stones, de Patricia Ramos mereció una mención.

Otro realizadores y sus obras también fueron premiados a lo largo de cuatro décadas, los mexicanos Luis Carlos Carrera, María Novaro, Jorge Fons, Alejandro González Iñárritu y Diego Quemada; así como reconocidos cineastas argentinos como Fernando Solanas, Adolfo Aristarain, Marcos Bechis y Damián Szifrón.

A estos se suman el venezolano Román Chalbaud, el boliviano Jorge Sanjinés, el peruano Francisco Lombardi, el uruguayo César Charlone y el chileno Pablo Larraín, entre otros.

Nacido en 1939, Glauber Rocha se convirtió en una figura esencial del cine latinoamericano por sus obras Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), Terra em Transe (1967) y Antonio das Mortes (1969).

El reconocimiento a la cinta ganadora consiste en un diploma y una obra de arte creada por un destacado artista plástico cubano. (ALH)

Tomado de Prensa Latina