Cuba disfruta segundo lugar tras torneo de futsal

El conjunto caribeño protagonizó destacadas actuaciones en el certamen, entre ellas la victoria de 7-4 frente a Honduras y el triunfo de 4-3 ante Nicaragua en un partido reñido que le aseguró el pase a la discusión del título.

Como reconocimiento a su desempeño individual, el jugador cubano Cristian Valiente recibió el premio al máximo goleador de la competencia.

En declaraciones a Prensa Latina, el director técnico de la selección cubana, Freddy Herrera, calificó el campeonato de fuerte y competitivo, y destacó el crecimiento del futsal en Centroamérica.

“Considero que la región centroamericana se ha preparado muy bien. Panamá ha crecido mucho en este deporte, como también lo ha hecho Nicaragua, Costa Rica y otros países del área”, expresó.

El estratega señaló que, pese a obtener el segundo puesto, el equipo debe continuar su preparación para futuros compromisos internacionales, aunque felicitó a sus jugadores por la actitud mostrada durante el torneo.

“Creo que nuestros jugadores trabajaron muy bien y los felicito por la actitud que tuvieron para jugar, pero pienso que tenemos que prepararnos mejor para próximos torneos”, afirmó, al mencionar el desgaste físico acumulado por la disputa de partidos consecutivos.

Por su parte, el secretario general de la Federación Nicaragüense de Fútbol, José María Bermúdez, destacó la importancia de organizar este tipo de competiciones para fortalecer la preparación de los atletas mediante enfrentamientos internacionales, de cara también a las eliminatorias mundialistas.

El directivo manifestó su esperanza de que países como El Salvador y Guatemala se animen a organizar la segunda edición del torneo el próximo año.

Panamá se coronó campeón, Cuba obtuvo la medalla de plata y Costa Rica alcanzó el bronce, tras vencer a Nicaragua 4-3 en la tanda de penales, luego de empatar durante el tiempo reglamentario.

La Copa de Naciones Nicaragua 2026 fue organizada por la Federación Nicaragüense de Fútbol, con el aval de la Unión Centroamericana de Fútbol y el apoyo del Instituto Nicaragüense de Deportes.

El certamen reunió a seis selecciones distribuidas en dos grupos: en la llave A compitieron Nicaragua, Honduras y Cuba, mientras Panamá, Costa Rica y El Salvador integraron el grupo B. (ALH)

Tomado de Prensa Latina