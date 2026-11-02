Alistan muestra audiovisual para jóvenes creadores

La cita tendrá lugar en la provincia de Camagüey, y se recibirán obras de hasta tres minutos y promocionales (spot, cápsulas, video clip y making off).

En el caso de las Web Series y los Largometrajes participarán sin carácter competitivo; el plazo de admisión vence el próximo día 10, destacó la organización.

Podrán participar realizadores de hasta 35 años, miembros o no de la Asociación, cubanos o de otras nacionalidades residentes o no en el país.

Cada realizador audiovisual admitirá solo una carpeta, perteneciente a la zona centro-oriental, y no podrá haber sido presentada en ediciones anteriores de la Muestra.

La carpeta debe incluir sinopsis, argumentación, nota de intención del equipo técnico, propuesta de guion literario y técnico, y breve ficha del equipo de realización.

Dichas obras se enviarán en formato digital identificadas, con la planilla de inscripción; su incumplimiento causa eliminación automática.

Los audiovisuales pasarán al archivo audiovisual de la AHS, y al concursar el autor autoriza su proyección en futuras muestras itinerantes de promoción de El Almacén de la Imagen o de la AHS.

Un jurado de personalidades del audiovisual entregará el Gran Premio Luces de la Ciudad, con diploma acreditativo y una dotación económica a la mejor realización sin distinción de género ni modalidad.

También concederá reconocimientos en Dirección, Guion, Fotografía, Edición, Dirección de arte, Sonido, Música original y Producción, añadió la AHS.

La cita incluye un pitching para producción de proyectos de ficción, documental y animación, premiado mediante la Beca El Reino de este Mundo de la AHS.

En el marco del evento se convoca la muestra expositiva Las Imágenes Posibles, en la Galería Miras de la Casa del Joven Creador, a la que podrán presentarse todas las manifestaciones de las artes plásticas.

La selección curatorial corresponderá a especialistas de la sección de Artes Visuales, quienes elegirán el proyecto expositivo ganador, que será montado según la línea temática del evento y su afinidad con el audiovisual.

Los trabajos se entregarán en formato digital para la selección del jurado, y el ganador recibirá financiamiento de la AHS para producción.

La entrega de los trabajos podrán enviarse vía correo postal o presencial en la Casa del Joven Creador, en Camagüey, o en la Sede nacional de la AHS, en el Pabellón Cuba, ubicado en esta capital. (ALH)

Tomado de Prensa Latina